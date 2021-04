Le réchauffement climatique est devenu progressivement une préoccupation mondiale, nationale, mais aussi communale. Tous, à leur échelle, interviennent pour limiter les émissions de CO2 entre autres. Au Roeulx, une idée simple, mais malheureusement rare a émergé. Le conseiller communal, Gregory Lucas (Alternative), souhaite créer une allée d’ arbres dans l’entité du Roeulx. ", explique le conseiller. "

Cet arbre, c’est le Paulownia Tomentosa. Il est vrai que l’arbre possède des atouts considérables pour la nature. Le Paulownia Tomentosa absorbe énormément de CO2 présent dans l’air. L'arbre impérial, de son autre nom, est un arbre majestueux aux très grandes feuilles en forme de coeur. Totalement fourni en avril et mai, l’ arbre prend une magnifique couleur lilas . "C’est un plus qu’il soit aussi esthétique", précise Gregory Lucas. " Il est bienfaiteur contre le réchauffement climatique, et il permettrait également de créer un atout touristique supplémentaire."

Planté en terrain profond, au soleil, l’ arbre se développe rapidement. Il atteint sa taille normale après seulement trois ans. " Il faut évidemment ne pas le laisser complètement à l’abandon, sinon il pourrait être incommodant pour la visibilité sur la route par exemple", ajoute Gregory Lucas. "Une étude doit être réalisée pour voir l’endroit idéal, ou tout simplement changer d’ arbre."

Concernant sa localisation, le conseiller communal a sa petite idée. La rue Samuel Manet, en ligne droite, serait adaptée pour le concept, selon Gregory Lucas. La proposition a séduit une grande partie des Rhodiens, sous le charme de ces arbres. Face à ce soutien, le conseiller communal essaie de trouver des partenaires. Le projet n’en est qu’à ses débuts, mais il est déjà prometteur.