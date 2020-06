La rue Grande sera fermée à la circulation au profit des établissements horeca.

Depuis lundi, cafés et restaurants ont pu rouvrir leurs portes. Mais il y a du retard à rattraper pour ces établissements qui ont dû baisser le volet pendant plusieurs mois. De plus, les consignes imposées pour écarter les risques sanitaires ne permettront pas au secteur de retrouver un rythme de croisière avant un certain temps.

De nombreuses communes mettent donc en place des "plans terrasse". Ces mesures permettent aux établissements de s'étendre un peu plus sur l'espace public et ainsi, accueillir davantage de clients. À Binche ou à Mons par exemple, les cafés peuvent déborder sur la Grand-Place. Au Roeulx, difficile d'instaurer un tel dispositif de façon durable. Mais la Ville a tout de même voulu marquer le coup pour ce week-end qui s'annonce ensoleillé.

La rue Grande sera ainsi fermée à la circulation à partir de ce vendredi midi et jusqu'au lundi, à 8h du matin, pour permettre aux établissements qui s'y trouvent d'agrandir leur terrasse. Cette mesure implique évidemment quelques conséquences au niveau de la mobilité. La fermeture de la circulation à la rue Grande ira de pair avec une interdiction de stationnement dans cette rue. Pas de stationnement non plus à la rue de l'Hôtel de Ville où la circulation s'effectuera dans les deux sens. Une déviation sera mise en place à partir du centre culturel. Le collège précise enfin que le fleuriste situé à la rue Grande reste bien évidemment ouvert.