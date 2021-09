U.P.

Depuis 1963 au Roeulx, Un parfum de rose ponctue la semaine de la rentrée des classes. Cette année ne faillira pas à la tradition puisque le Royal Concours international de roses nouvelles dévoile à nouveau ses buissons dans les jardins de l’Hôpital Saint-Jacques. Au cours de ce concours, des obtenteurs de roses du monde entier présentent leurs créations auprès d’un jury d’experts.

Mais qu’est-ce qu’un obtenteur ? C’est un créateur de roses qui met au point des nouvelles variétés, qui ne sont pas encore commercialisées. Après les avoir cultivées un certain temps, l’obtenteur vérifie son travail dans d’autres conditions, celles des les jardins concours.

Au concours du Roeulx, les obtenteurs envoient 5 rosiers pour une même variété: haute tige, floribunda, miniature, grimpant…Ces rosiers sont plantés ensemble dans des carrés préparés à leur effet. Ils sont entretenus et soignés durant 2 à 3 ans et coté à deux reprises par un jury permanent, composé de spécialistes (ingénieurs agronomes, pépiniéristes, fleuristes, paysagistes…), puis une troisième fois par un jury international le 1er vendredi de septembre. Les cotations portent sur la fleur, la tige, la résistance aux maladies et l’ensemble du rosier. Un prix pour le parfum est également attribué.

À l’issue du concours, les jardins de Saint-Jacques s’ouvrent au public, qui pourra admirer plus de 800 variétés et près de 5000 rosiers les 4 et 5 septembre, de 10 h à 18 h. Chaque jour à 11h, une visite guidée fera découvrir les nouvelles roses. Dimanche après-midi, des concerts se tiendront dans la roseraie, ainsi que des ateliers créatifs pour enfants.

Le weekend sera également participatif. Un Grand Prix du Public sera décerné pour la rose jugée la plus jolie et la rose la plus parfumée parmi les variétés du Concours. Les visiteurs pourront également participer à un concours de photographies. À noter également que cette année, le concours sera complété par le parcours d’artistes du Centre Culturel du Roeulx, qui se déroulera le même week-end.