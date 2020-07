Philippe, Mathilde et leurs quatre enfants seront présents dès 19h15.

C'est une fête nationale exceptionnelle qui se prépare du côté de Morlanwelz. Et plus précisément à la résidence Mariemont-Village. Ce mardi 21 juillet, Philippe, Mathilde et leurs quatre enfants passeront une partie de la soirée entre les murs de la maison de repos morlanwelzienne. Ils arriveront sur le coup de 19h15 et repartiront à 20 heures.

Coronavirus oblige, les autorités communales appellent la population à ne pas se rassembler. Ou du moins, à respecter scrupuleusement les règles pour les curieux qui veulent absolument saluer, de loin, la famille royale belge. "Des barrières seront disposées pour former un périmètre de sécurité tandis que la police sera présente pour faire appliquer les règles", explique le bourgmestre Christian Moureau.