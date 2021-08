J-2 pour les festivaliers à Ronquières. Dans deux jours, la machine du Ronquières Festival sera lancée pour un week-end de musique sur le Plan Incliné. Chaque année, les parkings dispersés aux alentours du site sont rapidement pris d’assaut par les visiteurs du jour, encombrant un bon nombre de rues du village. D’autant plus que pour cette édition, la population a répondu présente avec la barre des, presque, 40 000 tickets vendus.

Pour répondre à la demande, ainsi qu’au respect des règles sanitaires, les organisateurs ont également revu la mobilité. Cette année, le Ronquières Festival déploie d’ailleurs la plus grande capacité de navettes gratuites depuis sa création. Depuis Braine-le-Comte, ce sont 300 à 400 festivaliers par heure qui peuvent en profiter, bénéficiant ainsi d’un service gratuit et d’une facilité pour se garer.

Par la même occasion, les organisateurs espèrent réduire le nombre de voitures présentes autour du site, puisque des navettes gratuites partiront depuis les gares de Braine-le-Comte, Nivelles et La Louvière Sud pour rejoindre le site du festival. Des transports sont également prévus pour le chemin inverse. "Des stewards placés dans ces mêmes gares permettront de guider les festivaliers jusqu’aux navettes", peut-on lire sur le site du Ronquières Festival. "Les bus circulent de 9h à minuit, à raison de trois bus par heure à Braine-le-Comte et un bus par heure à La Louvière Sud et Nivelles."

Un service de navettes à domicile, payantes cette fois, a aussi été mis en place. "Un minibus tout confort vous amène depuis votre domicile vers l’entrée du festival, et vous ramène chez vous en toute sécurité à la fin", précisent les organisateurs. Ce service nécessite une réservation au préalable, jusqu’à ce jeudi 16h au plus tard. Elle se fait via le site internet du festival, où le calcul du prix et le paiement se réalisent également en ligne.

Pour ceux qui optent pour la mobilité douce, les deux roues auront leur propre parking à deux pas de l’entrée Tribord, accessible par les points d’accès Braine et Nivelles. Et pour les quatre roues, il est conseillé de ne pas encoder l’adresse du plan incliné dans le GPS, mais plutôt de l'un des 3 points d’accès obligatoires qui figurent sur la page live. Les infos trafic et conseils mobilité en temps réel pendant le festival sur le site sont consultables sur https://mobilite.ronquieresfestival.be et sur les réseaux sociaux (FB RFMobilité, Twitter @RFMobilite, #RFMobilite).