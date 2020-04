Les festivaliers seront informés dans les prochains jours de ce qu'il adviendra des préventes.

Pas de Ronquières Festival ces 1er et 2 août 2020. La nouvelle est donc tombée mercredi soir à l'issue du Conseil national de sécurité. Comme tous les festivals belges, le RF est annulé et c'est le travail abattu depuis de longs mois qui part en fumée. "On travaillait sur cette édition depuis le lendemain de la précédente", regrette Jean-François Guilin, l'un des organisateurs de cet événement qui a rassemblé plus de 48 000 festivaliers en 2019.

Jean-François et son équipe s'attendaient évidemment à ce que cette décision tombe. "Nous avions les pieds sur terre donc nous nous rendions compte que ça serait compliqué de rassembler 25 000 personnes début août. Nous étions donc déjà dans l'optique de préparer un report tout en continuant à travailler comme si le festival allait avoir lieu. Nous étions obligés, au cas où."

"Certains vont se retrouver dans des situations très graves"

Le travail pour cette édition 2020 n'est pas pour autant terminé. De nombreuses réflexions, de nombreux contacts sont entrepris depuis jeudi matin. "Nous devons contacter tous les sous-traitants, tous les fournisseurs et toutes les autres personnes avec qui on travaille. On pense d'ailleurs beaucoup à certains d'entre eux qui foncent tout droit vers la catastrophe à cause de l'annulation de tous les festivals. Ils vont se retrouver sans aucun revenu et dans des situations parfois très graves."

© BELGA



Financièrement, le festival de Ronquières perdra lui aussi énormément d'argent. Tout le travail de pré-production doit être payé mais sans aucun retour sur investissement. Sans parler de l'énorme manque à gagner lié au ticketing. Les festivaliers qui possèdent une prévente seront d'ailleurs informés dans les prochains jours des modalités mises en place.

"Il existe plusieurs options", explique Jean-François Guilin. "Il y a d'abord celle de conserver ses billets pour l'année prochaine. Il y a l'option du remboursement à 100%. Et puis il y a l'option de rembourser en déduisant les frais de ticketing. Mais quoiqu'il arrive, les gens ne perdront pas ce qu'ils ont investi. Nous communiqueront avec eux dans quelques jours."

"Nous ne voulons pas laisser tomber les artistes"

Une fois l'ensemble des tracas liés à l'annulation évacués, les équipes pourront se tourner vers le mois d'août 2021. Avec une affiche tout aussi attrayante. "Vu que nous avions une belle affiche, l'idée sera probablement de garder pour 2021 une bonne partie des artistes qui étaient programmés. Mais cela dépend de nombreux paramètres. Pour les artistes, c'est évidemment aussi une catastrophe économique. Pour toutes leurs équipes également : musiciens, régisseurs, techniciens, etc. Nous ne voulons en tout cas pas les laisser tomber."

Une vingtaine d'artistes avaient déjà été annoncés ces dernières semaines. Parmi eux, citons par exemple -M-, Aaron, Snow Patrol, Shaka Ponk, Romeo Elvis, The Magician, Lola Marsch, Dionysos ou Sharko.