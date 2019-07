Comme en 2015, 2016, 2017 et 2018, le Ronquières Festival se déroulera à guichets fermés les 3 et 4 août prochain. La totalité des tickets 1 jour et des pass 2 jours ont été vendus. "A un peu moins de deux semaines de l'événement, c'est un nouveau record", se réjouissent les organisateurs.

Les organisateurs avaient déjà annoncé la semaine dernière que les pass 2 jours et les tickets pour le dimanche étaient sold out. Il ne restait donc plus que des entrées pour le samedi qui ont finalement toutes trouvé un acquéreur. Ce sont donc un peu plus de 42 000 personnes qui devraient fouler le site du festival sous le plan incliné de Ronquières.

À bâbord comme à tribord, le public devrait trouver son bonheur. "Nous avons une belle affiche cette année, plus jeune, mais toujours avec des artistes qui peuvent réunir des publics variés", assure Jean-François Guillin, l'un des organisateurs. "De plus, le festival est désormais réputé pour son ambiance sympa. C'est ce qu'il nous revient très souvent. Les gens aiment venir à Ronquières pour passer un bon moment de détente."

Difficile de nier l'évidence. Après sept éditions et un total de plus de 200 000 festivaliers sous le charme de la programmation, du cadre et de l'ambiance, le Ronquières Festival s'est installé comme une référence au cœur de l'été belge. Le cru 2019 ne manquera pas de s'inscrire comme une édition historique.