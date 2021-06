Calibrés pour les gros festivals flamands les assouplissements du CODECO? Des commentaires en ce sens avaient fusé lors que les autorités ont laissé entrevoir la possibilité d'organiser de grands événements durant la seconde moitié de l'été. D'emblée, le Pukkelpop et Tomorrowland pouvaient en effet tirer leur épingle du jeu. Côté francophone, le contexte était bien différent et beaucoup ont d'ores et déjà annoncé leur retour en 2022.

Mais il ne faut pas vendre la peau du festival francophone avant de l'avoir reporté. À Ronquières en effet, les organisateurs ont décidé de ne pas faire l'impasse sur cet été. La prochaine édition avait été annoncée pour le week-end du 6 et 7 août. Elle est finalement décalée d'une semaine seulement, comme l'annoncent les organisateurs dans un communiqué paru ce mercredi après-midi.

"Après l’annonce du gouvernement, lors du CODECO du 11 mai dernier, qui autorise après le 13 août les événements de plus 5.000 personnes sans masque, sans distanciation et sans limitation du nombre de festivaliers, nous avons pris l’heureuse décision de ne pas attendre une année de plus et d’organiser le Ronquières festival cet été. Même s’il reste encore quelques points d’interrogation (certificat vert, test négatif, protocoles et dernières validations des autorités) nous mettons tout en œuvre pour que tout un secteur ne vive pas un second été sans festival", annoncent les organisateurs.

Alors que les mauvaises nouvelles s'enchaînaient depuis plus d'un an, entre reports, annulations et manque de perspectives, voilà une annonce qui devrait remettre du baume au cœur de nombreux festivaliers. Les détails pratiques sur l'ouverture de la billetterie ou la programmation seront communiqués plus tard. Mais en attendant, les fans du Ronquières Festival peuvent déjà faire une croix dans leur agenda. Car cette fois, il semble bien que ce soit la bonne.