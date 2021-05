À chaque discipline ses nouveaux projets, dans la Cité des Loups. Car si ces derniers jours, l’attention a été portée sur la RAAL et sa volonté de construire un nouveau stade, le Royal La Louvière Hockey Club (RLLHC) n’est pas en reste. Fort de son succès, ce dernier ambitionne en effet de construire un nouveau terrain, à proximité immédiate des infrastructures actuelles.

"Nous avons connu une évolution de 67% au niveau des membres, ce qui porte leur nombre total à 470, répartis sur 27 équipes", confirme Edwin Vanhelleputte, président. "Au niveau du planning des entrainements, ça devient compliqué, on se sent à l’étroit sur le grand terrain. Pour pouvoir poursuivre le développement du club dans des conditions optimales, il nous faut des surfaces adaptées."

La construction d’un petit terrain – environ un huitième du plus grand – rencontrerait trois objectifs principaux : organiser les matches des U7 et U8, les entrainements des poussins (4-5 ans) en semaine et les entrainements des gardiens. "Nous bénéficions de subsides d’Infrasport mais ils ne couvrent pas tout. Pour le grand terrain, la ville prend en charge la partie non-subsidiée et ce qui touche à l’éclairage LED."