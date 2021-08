Les festivaliers répondent présents pour cette nouvelle édition du Ronquières Festival. Après une annulation l’année dernière, les ventes s’envolent depuis la mise à disposition des tickets. Le samedi est d’ailleurs à quelques places d’être sold out, plus d’une semaine avant l’évènement au Plan incliné. "Nous n’avons que de très bons retours concernant les ventes", explique l’un des organisateurs, Jean-François Guillin. "Les dernières places pour le samedi seront normalement vendues ce jeudi, ou vraiment maximum ce vendredi. Ceux qui veulent y être ne doivent pas traîner. On est au même niveau que la dernière édition en 2019."

L’affiche du samedi séduit visiblement avec la présence de Romeo Elvis, Maneskin ou encore Pomme. Pour le dimanche, des places sont encore disponibles, mais devraient, elles aussi, se vendre rapidement la semaine prochaine. "L’affiche du dimanche est tout aussi belle", commente Jean-François Guillin. "Même si pour l’instant, il n’affiche pas complet, nous aurons bien 40 000 festivaliers cette saison. Un exploit quand on sait tout ce qu’on a traversé depuis deux ans." Preuve que le Ronquières Festival avait manqué aux familles, et amoureux de la musique.

Et les nouvelles sont aussi bonnes du côté des autorités. "Nous avons toutes les autorisations du côté du commissariat covid", précise Jean-François Guillin. "Les autorités montrent leur confiance en notre organisation, et il faut souligner le soutien de la Ville de Braine-le-Comte, son bourgmestre, et les communes avoisinantes. Ils ont crû en nous, alors que pour d’autres festivals dans le pays, ça n’a pas été toujours le cas. Je remercie aussi la Province du Hainaut et le SPW."

L’occasion de rappeler l’importance de détenir un Covid Safe Ticket pour les festivaliers. Une vaccination de 14 jours minimum certifie l’accès au site, sans encombre. Pour ceux vaccinés en août, ou non-vaccinés, les modalités sont différentes. "C’est important que tout le monde comprenne pour ne pas devoir refuser des personnes à l’entrée", ajoute l’organisateur. "Un test PCR pour le samedi et le dimanche doit absolument être réalisé le vendredi pour que le festivalier puisse rester jusqu’au dimanche. Pour les tests antigéniques, ils doivent être faits absolument le samedi, et pas avant. C’est surtout important pour les campeurs."

Aucune structure ne sera cependant prévue sur place pour réaliser ces différents tests. Toutefois, plusieurs endroits aux alentours du Plan incliné proposeront des tests reconnus pour les festivaliers entre autres. "Des laboratoires ont prévu de la place pour cela, afin d’avoir des résultats les plus rapides possibles. Le centre de vaccination de Ronquières, qui se situe à seulement 800 mètres du festival, sera lui aussi accessible." Pour cette édition un peu spéciale, les festivaliers devront prendre l’avance pour avoir accès au site.