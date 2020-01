Douze millions d'euros seront investis dès cette année.

Installé à la rue de Tyberchamps, dans le zoning de Seneffe, l'usine Syngenta est actuellement en pleine mutation. L'entreprise suisse, spécialisée dans la chimie et l'agroalimentaire, va prochainement déposer une demande de permis pour construire et exploiter un bâtiment abritant trois nouvelles lignes de formulation de fongicide et d’insecticide. Une enquête publique est d'ailleurs ouverte depuis une dizaine de jours et se clôturera le 4 février.

"Nous espérons être prêts à ouvrir les premières nouvelles installations de production en septembre et en décembre 2020", confie Olivier Fosseur, directeur du site Syngenta de Seneffe. "Notre site a été choisi pour devenir le principal site de production en Europe pour l'un des plus récents fongicides de Syngenta. À côté de cela, une installation d'insecticide supplémentaire sera construite ainsi que des capacités de production pour un régulateur de croissance des plantes."

Le groupe Syngenta a en effet décidé d’investir dans le site seneffois un total de 18 millions d'euros. "Les plans d'investissement ont été approuvés par la direction de Syngenta en 2019. Six millions ont déjà été investis en 2019, et douze millions d'euros supplémentaires seront investis en 2020 et au-delà. Avec les nouvelles installations de production, 30 nouveaux emplois seront créés."

Ce qui portera le total d'emplois à 170 puisque 140 personnes travaillent aujourd'hui sur ce site. "Le site de production de Seneffe est un atout important pour Syngenta dans le monde", insiste Olivier Fosseur. "C’est actuellement le plus grand site de formulation, de remplissage et d’emballage de Syngenta en Europe pour les herbicides et les insecticides liquides. Nous livrons plus de 90 pays dans le monde, avec moins de 1% de notre production pour la Belgique."

Voilà donc des bonnes nouvelles pour l'emploi et pour la pérennité de cette usine seneffoise. Car en 2015, le groupe agrochimique bâlois avait annoncé le licenciement d'une dizaine de travailleurs à Seneffe suite à une restructuration mondiale de l'entreprise. Mais en octobre 2019, l'entreprise annonçait qu’elle allait investir 2 milliards de dollars sur les cinq prochaines années "afin d'aider les agriculteurs à se préparer et à lutter contre les menaces croissantes posées par le changement climatique".