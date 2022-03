Neuf ans après son installation au sein de la Ville de Braine-le-Comte, le Sportoase Champ de la Lune se prépare à vivre une grande fête. Le centre sportif s’apprête en effet à accueillir son 2 000 000e visiteur. Il devrait arriver aux alentours des vacances de Printemps. Pour marquer le coup, de nombreuses activités seront proposées dans la piscine. Un panel encore plus large d’activités sera également proposé pour l’occasion. Pour le Directeur général du Groupe Sportoase, Michaël Schouwaerts, il était important de marquer le coup pour l’occasion. "Cet événement constitue une étape exceptionnelle qui mérite absolument d’être célébrée comme il se doit".

Il y a à peine neuf ans, le groupe Sportoase ouvrait son septième complexe dans le pays, en partenariat avec la Ville de Braine-le-Comte et la Régie Communale Autonome Braine Ô Sports. Le complexe sportif innovant et ambitieux, installé à Braine-le-Comte, fut le premier exemple de partenariat public-privé réussi sur le territoire wallon. "Nous avons continué à maintenir cet aspect avant-gardiste, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités communales locales. Le fait que, neuf ans plus tard, nous accueillions déjà notre 2 000 000e visiteur en est la meilleure preuve", commente Michaël Schouwaerts.

La célébration du 2 000 000e visiteur devrait être la cerise d’un énorme gâteau pour le complexe sportif et la Ville qui respirent le sport. "Nous tenons à marquer cet événement unique en organisant une très grande fête. Après tout, franchir la barre des deux millions de visiteurs, ce n’est pas si courant que ça", indique Michaël Schouwaerts. "En outre, nous tenons à témoigner notre gratitude envers les élus locaux et les habitants de Braine-le-Comte. Nous ne pouvions imaginer meilleur endroit pour construire notre premier centre en Wallonie. Cette Ville agit véritablement pour le sport."

Cette passion pour le sport est également nourrie par la présence des frères Hazard, qui y ont grandi mais aussi par le bourgmestre, Maxime Daye, force motrice de ce projet prestigieux dont de nombreuses autres Villes s’inspirent désormais.

Pour fêter au mieux ce 2 000 000e visiteur, l’offre d’activités, déjà riche, recevra encore une impulsion supplémentaire. Chaque jour, une activité surprise amusante se déroulera dans la piscine. Les cours collectifs seront également thématisés pour l’occasion. "Les vacances de Printemps constitueront une véritable fête du sport et de la santé. Grâce à une situation sanitaire favorable, nous pourrons à nouveau profiter pleinement de l’ensemble des installations sportives sans restriction et en toute sécurité. Nous voulons continuer à œuvrer quotidiennement pour la préservation de la santé de tous nos visiteurs au cours des neuf prochaines années et espérons que cette démarche se traduira par une nouvelle célébration lors de l’accueil du 4 000 000e visiteur", conclut Michaël Schouwaerts.