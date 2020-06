Le domaine de Claire-Fontaine et les balades en bateau s'ajoutent à la liste des attractions réouvertes.

Le soleil espagnol débarque en Belgique dans les prochains jours, parait-il. Les températures vont grimper jusqu'à dépasser la barre des 30 degrés en fin de semaine. De quoi donner des envies de plaisirs estivaux, de baignade et d'activités récréatives. Il y aura de quoi faire, évidemment, dans les Ardennes et à la côte belge. Mais pas uniquement. La région du Centre a par exemple aussi de nombreux atouts déconfinés.

Il y a évidemment les magnifiques promenades à vélo au cœur du parc des canaux et châteaux, entre Le Roeulx, La Louvière, Seneffe et Soignies. Mais il y a surtout les activités plus aquatiques qui seront prises d'assaut avec la hausse du mercure. Surtout en sachant que les piscines resteront fermées jusqu'au mois de juillet. Ce qui devrait faire les affaires du domaine de Claire-Fontaine (Godarville), qui rouvre officiellement ses portes ce 22 juin.

En plus du camping, déjà ouvert depuis quelques jours, les activités ludiques seront à nouveau accessibles au public : baignade avec toboggans, beach-volley, pédalos, mini-golf et accrobranche. Bien entendu des aménagements ont été réalisés aussi bien pour la sécurité des visiteurs que le personnel.

L'étang de Claire-Fontaine apparaît comme l'une des 24 zones officiellement classées en zones de baignade par la Région wallonne. Une autre de la liste se situe à quelques kilomètres seulement de Godarville. Le plan d'eau de la Marlette, situé sur le canal à Seneffe, permet lui aussi une baignade dans une eau analysée régulièrement par les experts de la Région wallonne.

En remontant le canal de quelques kilomètres en direction de Mons, on tombera sur une autre attractivité qui risque d'attirer les touristes dans les prochains jours. Après l’ouverture au public de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu le 10 juin dernier, les Voies d’Eau du Hainaut remettent en effet à l’eau dès le 23 juin les bateaux électriques sans permis disponibles à la location près de la Cantine des Italiens, à Houdeng-Goegnies. Là aussi, des mesures particulières ont été prises.

De quoi permettre à chacun de retrouver un air de vacances avant les mois de juillet et août.