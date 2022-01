Des perturbations sont à prévoir pour les navetteurs empruntant la ligne 96 reliant Braine-le-Comte à Hal. Des travaux d’entretien et des interventions sur les caténaires sont prévus ce week-end obligeant les usagers à se rendre à leur destination en bus plutôt qu’en train. La perturbation sera d’autant plus longue l’été prochain où le chantier s’étalera du 29 juillet au 24 août.

Un grand chantier de renouvellement de la ligne 96 est en effet prévu pour l’été 2022. "Les travaux comprendront le remplacement des traverses sur une longueur de 20 kilomètres ainsi que des voies sur un kilomètre", indique Frédéric Sacre, porte-parole d’Infrabel. "Des quais à Hennuyères et Tubize seront également rénovés et un drainage sera effectué sur deux kilomètres. L’entretien des signalisations et des caténaires viendra compléter ce chantier assez conséquent."

Pour l’heure, seul des travaux d’entretien et des interventions sur des caténaires à hauteur de Hal sont prévus. Pour garantir la sécurité des ouvriers, la circulation sur la ligne 96 doit impérativement être interrompue. Les interventions sur les lignes électriques ne permettent de toute façon pas aux trains de circuler.

Les navetteurs ne seront tout de même pas laisser pour compte puisque des alternatives seront mises en place par la SNCB. "Tous les trains seront remplacés par des bus entre Braine-le-Comte et Hal", annonce la SNCB. "Les trains IC Brussels Airport-Zaventem – Braine-le-Comte – Mons ne s’arrêteront pas à Brussels Airport-Zaventem, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord. Pour voyager en direction de Bruxelles, les navetteurs pourront emprunter un bus de remplacement à Braine-le-Comte vers Hal."