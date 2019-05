Un curateur sera désigné dans la journée.

Ce jeudi matin, 48 heures après l'annonce du dépôt de bilan, les représentants de l'usine Durobor ainsi que les syndicats avaient rendez-vous au tribunal du commerce du Hainaut, à Mons. Après analyse des documents comptables et financiers, le tribunal a accepté la faillite de l'entreprise.

Deux curateurs ont d'ores et déjà été contactés et ont accepté de prendre le dossier en main. Le curateur est un mandataire de justice qui agit en tant que représentant des créanciers et du failli. Il effectue sa mission sous la supervision du juge-commissaire, qui est chargé de liquider la masse de la faillite.

Dès sa nomination, le curateur doit notamment descendre sur les lieux de la faillite, au siège social de la société, accompagné d’un juge commissaire, délégué par le tribunal. Quant à Herman Green et les autres actionnaires, ils perdent la maîtrise intégrale des biens. Le curateur devient également l’interlocuteur pour les créances des travailleurs à l’encontre du commerçant.

Ce n'est pas pour autant que la possibilité de reprise est abandonnée même si les chances sont très minces. Le curateur peut en effet, en fonction de ses constats, décider de maintenir l'entreprise temporairement afin de chercher un repreneur. S'il se rend compte que les avoirs ne sont pas suffisants, il peut en revanche décider de licencier rapidement les travailleurs. Il peut également demander de poursuivre la production durant un certain temps afin de répondre à des commandes dans le but de faire rentrer de l'argent pour payer le créancier.

Les missions des curateurs seront probablement très longues. Pendant ce temps, l'usine est évidemment à l'arrêt. Seul l'outil est maintenu par quelques ouvriers, de manière à ne pas éteindre le four. Du moins, pour le moment. Les curateurs doivent d'ailleurs rencontrer la direction et les responsables du four cet après-midi.