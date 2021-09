Les gastronomes ont probablement déjà marqué leur calendrier d’une croix. À partir de ce vendredi 3 septembre entre midi et 22 heures et jusqu’à ce dimanche, le Wallonie Food Truck Festival Tour prend ses quartiers dans la Cité des Loups. Au programme, un festival de saveurs et une explosion de découvertes, puisque de très nombreuses cuisines du monde seront représentées. Préparez vos papilles, le rendez-vous est donné.

Au total, pas moins d’une quinzaine de food trucks seront installés afin de ravir les plus curieux. Cuisine libanaise, asiatique, arménienne, éthiopienne, africaine, japonaise sera notamment proposée. Pour les plus traditionnels, pas de panique : la communauté italienne, très présente à La Louvière, aura de quoi se mettre sous la dent avec un food truck qui sent bon le sud, tandis qu’il sera également possible de savourer des frites, des croquettes de crevettes, des tagliatas de bœuf, des burgers et ou des brochettes.

Et pour finir le repas sur une touche sucrée, des churros et des gaufres sont prévus. Un bar et des cocktails sont par ailleurs prévus. De prime abord, tous les ingrédients semblent donc réunis pour que ce week-end s’inscrive dans la continuité d’une saison estivale… Et c’est peu dire, puisque même le soleil, grand absent de ces deux derniers mois, devrait être de la partie. L’entrée est gratuite et les festival est accessible sans réservation, de midi à 22 heures vendredi et samedi, et de midi à 21 heures dimanche.

Le port du masque reste obligatoire – sauf pour manger et boire – à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis qui eux ne doivent pas le porter. Une fois l’édition louviéroise terminé, le festival réouvrira ses portes aux gourmands du côté d’Arlon, de Fleurus et finalement de Mons (du 1er au 3 octobre, sur la place du Marché aux Herbes).