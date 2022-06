Les fans de DJ sets et d’électro seront ravis d’apprendre le retour du Wood Day festival les 25 et 26 juin prochains. Au programme, c’est plus d’une dizaine de Dj’s qui se relaieront toute la journée afin d’animer ce festival qui attire chaque année plus de 1 500 personnes. Après une édition annulée en 2020 et une édition virtuelle en 2021, le Wood Day met les petits plats dans les grands afin de proposer une ambiance digne des plus grands festivals. Animations, Chill Zone, espaces couverts et Food Trucks seront proposés aux festivaliers. Tout cela dans un décor qui fera oublier que l’on se trouve dans le centre-ville de Morlanwelz.

Créé par Antoniazzi Rémy en 2014, le Wood Day est devenu l’évènement incontournable de la région qui a vu des dizaines d’artistes défiler sur ses scènes( Caballero et Jean-Jass, Kalash Criminel, Dj Furax et pleins d’autres). Le public est au rendez-vous chaque année, pour cet événement qui solidarise la région le temps d’une journée. "Nous sommes un des seules villes de la région à proposer ce genre d'évènements proposant des prix démocratiques et accessibles à tout le monde", indiquent les organisateurs.

Cette année, les têtes d’affiches sont Daddy K et Dj Flash. Deux dj’s bien connus en Belgique et à l’étranger. Ils seront accompagnés d’autres artistes venant des régions de Mons, Charleroi et La Louvière qui ont l'habitude de mixer. On retrouvera ainsi Valeuu, Antoine-V, Yodda, Kante, Orel, Cino, Tony-P, Koba et Dj Max La deuxième scène mettra en avant la Wallomix academy qui depuis plusieurs années permet à ses étudiants de monter sur scène et faire couvrir les futurs dj’s de la scène belge.

"Toutes les conditions sont réunies pour passer un excellent festival, le but étant que ces festivaliers vivent une expérience différente. Une zone VIP sera proposé au prix de 20 euros qui donnera accès à une expérience inédite", poursuivent les organisateurs. "Le bracelet VIP permet d'aller dans une zone réservée qui propose un service premium. L’espace sera en hauteur afin de profiter des concerts tout en étant proche des artistes. Un bar VIP avec serveurs et une carte de boissons seront proposés aux festivaliers VIP. Cette année, nous nous sommes associés avec le 33 Tour de La Louvière afin de proposer un deuxième jour de festival qui proposera un line up Electro / Retro House le dimanche."