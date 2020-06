L'usine a été mise à l'arrêt pour deux jours par les travailleurs.

La nouvelle a eu l'effet d'un véritable coup de tonnerre ce jeudi. L'entreprise américaine Avery Dennison a prévu de supprimer 220 équivalents temps plein (dont 135 CDD) sur son site belge installé à Soignies. "Tous les employés sont abasourdis", réagit Fabian Caci, ouvrier au sein de l'usine et délégué FGTB. "On s'attendait à connaître certaines conséquences liées au Covid mais pas quelque chose d'aussi fort."

Avery Dennison, qui produit notamment des applications auto-adhésives pour véhicules, des étiquettes et des autocollants, employait jusqu'à ce jour près de 720 travailleurs. Dont 250 qui ont été recruté entre mars 2018 et mars 2019. Tous ont été avertis via plusieurs assemblées du personnel ces jeudi et vendredi. "Nous ne comprenons pas cette décision. Ils ont engagé 250 personnes il y a moins de deux ans et désormais on en licencie quasiment autant. Forcément, nous nous posons des questions."

Les réponses seront données mardi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. La direction s'expliquera tandis que les organisations syndicales débuteront une importante phase de négociations. "Nous souhaitons surtout entamer les discussions de façon sereine", poursuit Fabian Caci. "S'il faut montrer les dents à un moment donné, nous le ferons. Mais nous voulons surtout discuter et négocier pour sauver un maximum d'emplois avec un plan social qui tienne la route."

Il sera d'abord question de la reconduction des contrats à durée déterminée qui arrivent à échéance à la fin du mois de juin. Les syndicats proposeront notamment d'entrer dans le canevas de la loi Renault afin d'obtenir certaines garanties et indemnisations, tant pour les CDD que les CDI. En attendant, les travailleurs ont décidé de croiser les bras. L'usine a été mise à l'arrêt jeudi après-midi et ne redémarrera que ce samedi matin.

Jeudi, la direction s'est justifié de cette décision notamment avec les conséquences de la pandémie. "Avec le déclin accéléré des volumes (plus de 40%) et des marges causées par des tendances économiques actuelles et la pandémie de COVID-19 et la récession qu’elle entraîne, nous devions proposer une série d’ajustements pour garantir notre compétitivité à long terme et être en mesure de continuer à offrir à nos clients notre remarquable portefeuille de produits de qualité", expliquait Fred Noel, vice-président d’Avery Dennison Graphics Solutions Europe.

Ce redimensionnera entraînera donc la perte de 250 emplois en Europe dont 220 à Soignies. Avery Dennison se dit déterminé à atténuer dans la mesure du possible l’impact de la réduction proposée sur ses travailleurs de Soignies. "Nous regrettons que la réduction de capacité proposée en Belgique entraîne potentiellement des pertes d’emplois. Notre principale priorité est de conseiller et de soutenir les travailleurs impactés tout au long du processus", réagit Jan Keuleers, Senior HR Manager d’Avery Dennison Soignies.