Mathieu De Middeleer est sur le point d'ouvrir une salle. Une première à Chapelle.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est en suivant ce bon vieil adage que Mathieu De Middeleer a décidé d'ouvrir un box de CrossFit sur ses terres, à Chapelle-lez-Herlaimont. Le sportif travaillant également dans l'événementiel était lassé de passer beaucoup de temps sur les routes. Et à moins de vingt minutes en voiture, aucun box pour assouvir sa passion. Mathieu s'est donc lancé.

Dans un premier temps, tout a été très vite. "Comme il n'y avait rien dans la région, je me suis dit qu'il y avait une place à prendre", explique Mathieu. "J'ai alors appris qu'au Clos du Chêne au Bois, dans le zoning de Chapelle, un club de karaté s'arrêtait et mettait en location la salle qu'il occupait en laissant pas mal de matériel utile. L'occasion était trop belle. J'ai tout de suite signé et puis tout s'est mis en route."

Mais dans un deuxième temps, le coronavirus est venu jouer les trouble-fêtes. "Quand j'ai mis le projet sur les rails, j'ai pu trouver facilement des coachs. Des amis qui s'entraînaient avec moi à Nivelles avaient le bon profil. Ensemble, nous avons passé la formation officielle à Paris qui nous permet de dispenser des cours. J'ai aussi le soutien de coachs à Nivelles pour superviser le tout, élaborer des programmes et prendre en main quelques séances. Nous étions prêts à ouvrir au mois d'avril. J'avais prévu un bel événement pour l'inauguration avec des amis qui allaient monter un groupe pour jouer de la musique pendant les séances. C'était un concept original. Malheureusement, avec les mesures de confinement, tout a été retardé."

Longtemps, Mathieu a dû ronger son frein. Un coup dur, d'autant plus que le secteur événementiel dans lequel il travaille également est lui aussi durement touché par la crise du coronavirus. Mais les nouvelles mesures de déconfinement laissent à présent entrevoir la lumière. "Nous avons trouvé une solution temporaire pour pouvoir travailler en extérieur. Nous avons commencé à encoder les cartes de nos premiers préinscrits. L'ouverture devrait être annoncée prochainement."

Le chemin n'aura pas été des plus faciles, mais notre adepte du CrossFit ne manque pas d'endurance, comme en témoigne son parcours. "Ça fait trois ans que je fais du CrossFit. Avant cela, j'étais en surpoids, je faisais 150 kilos. J'ai alors commencé à faire de la course pour maigrir. J'ai perdu énormément, mais pas seulement ma graisse. Un jour, je faisais des travaux avec mon père et je me suis retrouvé incapable de soulever un sac de ciment. J'avais aussi perdu mes muscles. C'est alors que j'ai découvert le CrossFit. J'ai très vite été convaincu des bienfaits de ce sport qui est ultra complet et dont on ne peut pas se lasser. J'ai vu des gars qui avaient des années de compétition derrière eux et qui avaient encore des défis à relever. Nous sommes notre propre adversaire dans cette discipline qui nous pousse à repousser nos limites. C'est très stimulant."

Bientôt, ceux qui, dans la région, voudront s'essayer au CrossFit ou persévérer dans cette discipline n'auront qu'à pousser les portes du nouveau box à Chapelle.