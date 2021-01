On le sait, les grandes banques du pays ont modifié leur stratégie en se tournant davantage vers la digitalisation et en privilégiant des synergies entre agences. Plusieurs dizaines d'établissements ont ainsi fermé leurs portes ces dernières années, souvent aux dépens de petites communes plus rurales. Ce phénomène a frappé de plein fouet Ecaussinnes et ses 11 500 habitants.

En 2020, les agences ING et BNP Paribas ont plié bagages de la Cité de l'amour. Voilà désormais la banque Belfius qui annonce la fermeture de son agence pour le mois d’avril 2021. Ce sont donc les trois plus importants établissements bancaires de la commune d'Ecaussinnes qui auront déserté d'ici quelques semaines. Désormais, seule la banque Axa disposera encore d’un automate permettant de retirer de l’argent liquide.

"Cette situation est totalement inacceptable, singulièrement pour les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de se déplacer aisément et/ou de se connecter à une banque en ligne", peste le bourgmestre Xavier Dupont. "Les personnes âgées et les personnes précarisées seront les premières victimes de cette vague de fermeture."

Dès la semaine prochaine, le bourgmestre a dès lors prévu de rencontrer des responsables de la banque Belfius afin que des solutions soient apportées. "Par ailleurs, le groupe socialiste déposera, pour le prochain conseil communal, une motion adressée aux institutions bancaires. Le texte demandera notamment l’installation d’automates bancaires à une distance de maximum 5 km des habitations, l’accès gratuit à ces automates permettant le retrait d’argent, la rédaction de virements et l’impression des extraits ainsi que l’octroi d’un certain nombre de virements papier gratuit."

Le bourgmestre demande également que les banques s’engagent à assurer un service de proximité auprès des citoyens qui en ont le plus besoin et qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent se rendre dans une agence située en dehors de la commune d’Ecaussinnes. "Plus que jamais, nous dénonçons le virage inhumain adopté par les institutions bancaires dont le seul but est de faire du profit et non de rendre un service à la population."