Aujourd'hui, le mot "bouffon" résonne plutôt comme une insulte. Mais cette appellation a une histoire plus large et nuancée, à l'instar du personnage qu'elle désigne à l'origine. Ce terme, qui dérive de l'italien "buffare" en référence à une grimace populaire, désignait ceux que l'on appelait aussi les "fous du roi". Vêtus de costumes hauts en couleur, ils étaient chargés de divertir le seigneur et sa cour.

Mais sous ses airs de saltimbanque grotesque, ce personnage est bien plus qu'un amuseur attardé. Sous couvert de folie, ce clown disposait d'un privilège exclusif: dire la vérité au souverain. Du Moyen-Âge à la Renaissance, le "fol" infirme utilisé comme faire-valoir est devenu bouffon, personnage subversif, tournant les élites à la dérision et dénonçant les vices de l'Homme.