Les Brainois ont trop payé en 2020 pour le traitement de leurs déchets en 2020. C’est ce qu’il ressort des comptes effectués par la Ville, présentés lors du dernier conseil communal. Les recettes perçues pour collecter et traiter les déchets des citoyens (1 684 300 €) ont été 130 000 € plus élevées que les dépenses engendrées par la gestion de ces déchets (1 514 104€). Dès lors, le taux de couverture du coût-vérité des déchets s’élève à 111,24 %.

Normalement, ce taux doit être compris entre 95 % et 110 %. Ces balises sont fixées par un arrêté wallon de 2008. Comment expliquer qu’en 2020, la Ville de Braine-le-Comte a (légèrement) percé le plafond ? Parce que les Brainois ont acheté bien plus de sacs que ce que la commune avait prévu.

"On voit qu’au niveau des sacs payants, on avait prévu d’en vendre pour 580 000 € et on en a finalement vendu pour 750 898 €", fait remarquer le bourgmestre Maxime Daye. Les services recettes et environnement ont formulé une série d’hypothèses.