La solidarité, voilà le maître-mot en cette période ô combien difficile pour tout le monde. Et à Braine-le-Comte, on souhaite l'exprimer en l'affichant. "En mettant en évidence toutes les petites pierres que les citoyens apportent à l'édifice, nous aimerions véhiculer un message optimiste à ceux qui vivent péniblement cette période difficile. Nous voudrions leur montrer qu’ils ne sont pas seuls, que nous sommes tous à leurs côtés, que nous formons tous ensemble un monument solide bâti sur des fondations solidaires", communique la Ville.

"Mettre son masque, respecter les gestes barrière, soutenir l’horeca local... Chaque jour, à notre façon, parfois même sans nous en rendre compte, nous réalisons un petit quelque chose qui a toute son importance. Et c'est l’ensemble de ces gestes qui forme l’armure la plus efficace dans la lutte contre le Covid19. Aujourd’hui, nous aimerions mettre en valeur votre solidarité incroyable face à cette crise sans précédent."

Pour ce faire, une action vient d'être lancée. Elle débute sur les réseaux sociaux avec la modification de sa photo de profil sur Facebook comme l'ont par exemple fait de nombreux membres du conseil communal. Et elle se poursuit encore plus loin. "Envoyez-nous une photo de vous ou de votre bulle accompagnée d'une petite phrase décrivant votre geste solidaire du quotidien. Les photos seront, dans un premier temps, regroupées dans un album sur notre page Facebook et pourront, pourquoi pas, former un grand mur de solidarité que nous afficherons fièrement au sein de notre Ville."

> Pour participer à l'action