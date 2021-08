La couleur de leur pelage leur fait malheureusement encore de l'ombre. À l’époque considérés comme l’animal de compagnie des sorcières, les chats noirs semblent toujours effrayer quelques superstitieux, persuadés qu’ils auraient le pouvoir de leur porter malchance. À tel point que dans les refuges, ces mini-panthères sont plus nombreuses encore que leurs congénères à attendre une nouvelle famille.

"On sent clairement la différence entre un chat noir et un autre chat", explique Maud Francus pour l’association Paco Cat's & Co. "De manière générale, les chatons sont plus prisés que les adultes mais en ce qui concerne les chats noirs, même pas. Ils attirent beaucoup moins le regard. Les adoptants préfèrent un chat aux poils couleur crème, bleus ou tigrés. Il y a probablement une question d’esthétique mais il y a aussi une part de croyance totalement infondée."

Certaines associations iraient jusqu’à refuser la prise en charge de chats noirs. "Elles savent qu’il faudra davantage de temps pour les placer en famille. Conséquence, les cages resteront plus longtemps occupées. C’est vraiment triste, d’autant plus que les chats noirs sont aussi gentils que les autres. On tente de démystifier un peu toutes ces peurs mais lorsque l’on propose un chat noir à des candidats à l’adoption, on essuie souvent des refus."

Le constat est le même du côté de la SPA de La Louvière, qui accueille en ce moment 12 chats totalement noir, sur un total de 68. Soit environ un chat sur cinq. "On a tenté d’objectiver cette problématique et l’on a constaté que les chats noirs restaient en moyenne trois fois plus longtemps au refuge avant d’être adoptés", confirme Gaëtan Sgualdino, président de la SPA. "Le chat noir pâti toujours de certaines croyances et superstition."

Le président du refuge louviérois confirme également que les demandes pour des couleurs spécifiques sont légion. "Les pelages gris/bleu, à poils longs, les chats typés siamois, écaille de tortue, tigrés et roux attirent davantage que les chats noirs, qui semblent être trop communs aux yeux des citoyens. Le caractère du chat ne dépend pourtant en rien de la couleur de son poil, aucun lien n’existe entre les deux."