L'heure est désormais à la réflexion et l'organisation dans nos écoles.

La nouvelle a en surpris plus d'un ce mercredi soir. Certains sont même tombés dans leur chaise en découvrant la circulaire de la ministre de l'éducation et en apprenant que tous les enfants de maternelle et de primaire étaient priés de retourner à l'école dès la semaine prochaine.

"C'était une importante débauche d'énergie et financière pour finalement revenir à une situation quasiment normale quinze jours après", regrette Jean-Francis Formule, échevin au Roeulx. "C'est l'incompréhension totale", admet Xavier Dupont, bourgmestre d'Ecaussinnes et en charge de l'enseignement. "Il y a deux semaines, nous avons du mettre en oeuvre une série de dispositifs pour accueillir les élèves de 6e primaire puis de 1re et 1e année. (P6). Et la semaine prochaine, on peut reprendre un rythme normal, sans masque, sans aménagement particulier ?"

L'étonnement a ensuite laissé place à la réflexion. Chaque direction, chaque Pouvoir organisateur s'est mis à cogiter pour prendre des décisions rapides. Et les réunions se sont enchaînées ce jeudi matin. Du côté de Seneffe, elles ont par exemple rapidement débouché sur un accord. "Le conseil de concertation a décidé d'autoriser la rentrée des classes maternelles au 2 juin ainsi que celle de tous les autres élèves de primaire au 8 juin", signale l'échevine Muriel Donnay.

Des rentrées retardées

A Soignies, les classes de maternelle de l'enseignement communal rentreront le vendredi 5 juin et les classes de primaire le 8 juin. Les enfants de Manage devront aussi patienter deux jours de plus. "Nous avons décidé de retarder la rentrée au jeudi 4 juin pour les maternelles et au jeudi 11 juin pour les primaires", explique l'échevin David Gelay. "Cela permettra de disposer davantage de temps pour s'organiser en sachant que différents protocoles doivent être mis en place et que lundi est un jour férié."

Idem du côté de Braine-le-Comte pour les écoles communales. "Nous avons décidé, en accord avec les directions, de faire rentrer maternelles et primaires le 8 juin", annonce l'échevine Ludivine Papleux. "Nous devons nous organiser et consulter la COPALOC. Normalement, ce sera à temps plein à Hennuyères, Ronquières et Henripont mais peut-être à mi-temps (2 jours/semaine) à Steenkerque car il y a un souci d'infrastructures. Il n'y aura plus de garderie en journée (sauf matin et soir comme avant). Soit on rentre en cours, soit on reste à la maison. Sinon il y aura trop de complications pour respecter les "bulles de contact"."

Une organisation complexe

Si les barrières de distanciations sociales tomberont entre élèves au sein des classes, il a en revanche été demandé de créer des bulles de contact afin d'éviter les relations entre différentes classes. Là aussi, il faut s'organiser. "Dans nos écoles communales, nous fonctionnerons avec un système de couleur", précise David Gelay. "Chaque enfant sera associé à une couleur pour sa classe via un signe distinctif pour faciliter visuellement l'organisation des enseignants."

De grosses incertitudes persistent cependant toujours dans de nombreuses écoles. "Il va être nettement plus compliqué de gérer des écoles complètes, notamment pour que les flux de parents ne se croisent pas qu'avec une ou deux classes", pointe Xavier Dupont. "Par ailleurs, nous rencontrons une problématique au niveau d'une école pour laquelle j'ai neuf enseignants sous attestation médicale. Nous sommes également incapables de mesurer la fréquentation des élèves. Les enseignants vont donc devoir se préparer à donner des apprentissages mais sans certitude de pouvoir le faire si le nombre d'enfants n'est pas suffisant."

On pense aussi à l'aspect logistique de la désinfection des locaux. "Cela va devenir quasiment impossible à gérer au niveau les créneaux horaires des locaux libres et de la disponibilité du personnel", observe Jean-Francis Formule, l'échevin rhodien. "De notre côté, nous avons donc décidé d'attendre mardi pour voir combien d'enfants seront présents. Et s'il n'est pas possible d'organiser les cours de manière sûre, nous renverrons les enfants chez eux."

Dans toutes les communes et pour chaque école, les directions seront amenées à communiquer auprès des parents dans les prochaines heures. Mais partout, on tient à préciser que "les enfants ne rentrant pas ne seront pas pénalisés", dixit l'échevine de l'enseignement à Braine-le-Comte.