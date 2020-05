Un courrier à destination des parents a été publié ce mercredi.

Comme à Sivry-Rance et à Fleurus, les écoles communales de Chapelle-lez-Herlaimont resteront fermées le 18 mai pour les élèves de 6e année primaire. Mais aussi la semaine suivante pour les petits de 1re et 2e années primaires. Les autorités communales ont en effet décidé de ne pas reprendre les cours dans leurs établissements avant la rentrée de septembre prochain.

La nouvelle a été annoncée via un courrier à destination des parents qui a été publié ce mercredi après-midi. "Nous avons pris connaissance des obligations sanitaires édictées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur base de notre analyse concrète des conditions réelles de terrain, en collaboration avec les directions des écoles, les responsables des services Enseignement et Petite enfance et l'avis du conseiller en prévention de l'administration, il apparaît qu'il nous est impossible de répondre à l'ensemble des exigences", est-il écrit.

Les autorités communales prennent la décision de ne pas organiser de reprise des cours d'ici le 30 juin mais bien d'assurer un service de garderie. "Nous pensons qu'il est préférable de nous concentrer sur l'organisation des garderies destinées à accueillir les enfants des parents qui doivent reprendre le travail et qui n'ont aucune possibilité de garderie", expliquent la directrice générale, le bourgmestre et l'échevine de l'enseignement. "La transmission des travaux à domicile sera évidemment maintenue."

La commune de Chapelle-lez-Herlaimont estime donc de pas pouvoir garantir la sécurité de ses enfants. Une nouvelle qui a été prise plus que positivement du côté des parents. La ministre de l'éducation, Caroline Désir, a quant à elle réagi en expliquant qu'elle prendrait contact avec les communes concernées par cette non-réouverture afin de comprendre ce choix et qu'elle tenterait aussi de négocier avec elles.