La commune de Morlanwelz imite sa voisine Chapelle-lez-Herlaimont.

La Cité de l'enseignement, surnom donné à Morlanwelz pour la présence de ses nombreuses écoles, ne vit plus au rythme des sonneries et des horaires scolaires depuis désormais deux mois. Et la situation restera inchangée jusqu'au mois de septembre. Du moins pour l'enseignement communal. Cette décision vient d'être annoncée aux parents d'élèves par les autorités communales morlanwelziennes.

Le Conseil National de Sécurité souhaitait pourtant une reprise progressive des écoles dès le 18 mai à raison de deux jours/semaine pour les élèves de 6e années primaires et dès le 25 mai à raison d'un jour/semaine pour les petits de 1re années primaires. "Le Pouvoir Organisateur communal de Morlanwelz a donc joué la carte de la concertation en interrogeant chaque parent sur leur choix", expliquent le bourgmestre Christian Moureau, l'échevin Gérard Mattia et le directeur général Jean-Louis Lambrechts.

Le verdict de ce sondage s'est avéré unanime. "Aucun parent ne souhaite rescolariser son enfant d’ici la fin de l’année scolaire. Ce choix peut s’expliquer avant tout par la crainte pour la santé des enfants mais également par la faible plus-value pédagogique au regard du risque."

Par ailleurs, les écoles sont toujours en attente des masques et autres équipements promis par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce, à quelques jours de la date du 18 mai. "Au niveau de l’administration communale, il était clair que toutes les conditions sanitaires devaient-être réunies pour une réouverture de nos écoles et nous allons poursuivre ce travail afin d’assurer une rentrée en toute sécurité pour tous nos enfants au mois de septembre.

Les écoles communales resteront donc portes closes mais les garderies continueront d'être assurées, tout comme l'enseignement à distance. "Depuis le début de la crise nos directions et nos enseignants ne sont pas restés inactifs", insiste les autorités communales. "Au contraire, ils ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation en proposant un suivi pédagogique innovant à tous nos élèves et ce travail se poursuivra jusque fin juin."

Une décision similaire a été prise la semaine dernière du côté de Chapelle-lez-Herlaimont. Dans cette commune voisine, on a jugé qu'il n'était pas possible d'assurer toutes les garanties de sécurité et de répondre à toutes les exigences demandées.