Une nouvelle bibliothèque pourrait voir le jour à Morlanwelz. Le conseil communal de ce lundi a en effet décidé de soumettre une demande de subventions auprès de la Communauté française. Un décret de cette dernière indique que les projets de grandes infrastructures culturelles, dont le coût est supérieur à 250 000 euros, peuvent bénéficier de subsides après quatre étapes, celles de la demande de principe, de l’accord sur l’avant-projet, sur le projet et finalement de l’accord ferme.

La première étape de ce projet ambitieux avait déjà été réalisée en avril 2011. S’en était suivi, l’année suivante, de la désignation d’un marché public pour la réalisation d’étude et de suivi pour les travaux de la bibliothèque. En 2014, l’avant-projet était finalement accepté par le conseil communal de Morlanwelz et les sollicitations de subsides avaient alors été soumises à la Communauté française marquant ainsi la seconde étape. Malheureusement, l’accord sur l’avant-projet n’avait pas pu être délivré à ce moment-là suite à un moratoire qui gelé les dépenses en bâtiments culturels.

"Nous avons continué à établir différents contacts avec la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de remettre le dossier sur la table. Cela a été accepté par cette dernière mais suite au délai de sept ans qui s’est écoulé, la Fédération a exigé que nous lui procurions toute une série de documents. Pour pouvoir reprendre au stade de l’avant-projet, il était également nécessaire que l’auteur de projet désigné (SHSH Architecture et SCENOGRAPHY) actualise ses plans et accepte de poursuivre sa mission", indique la commune de Morlanwelz.

L’avant-projet finalement actualisé, les démarches pour les demandes de subsides ont pu être reprises. L’inflation et la crise sanitaire ont évidemment eu un impact sur le coût global du projet. Il s’élève finalement à 2 091 722, 16 euros HTVA soit 2 530 983, 81 euros TVA comprise. A ce montant doit encore être ajoutés le coût du mobilier, des aménagements extérieurs et des installations lumineuses et photovoltaïques faisant grimper la facture à 2 988 950, 75 euros TVA comprise.

Cette actualisation du budget acceptée par le conseil communal de Morlanwelz, les démarches auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont pu être reprises afin d’enfin valider la seconde étape. Le chemin sera donc encore long avant de voir la bibliothèque sortir de terre mais la volonté du conseil communal de la faire construire reste intacte.