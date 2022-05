Après avoir rencontré un beau succès lors de la journée ScienArtistique, l’IPES de La Louvière va, ce samedi 14 mai, à nouveau mettre les oiseaux à l’honneur. De 10h à 15h, les élèves de la section transition sciences appliquées en collaboration avec l’ASBL "au bonheur de ViCa" animeront des ateliers : l’anatomie, les plumes, le chant ou encore les œufs. Cette semaine, ils avaient déjà eu l’occasion d’inviter 112 enfants de l’école maternelle Pascal Hoyaux de La Hestre à ces ateliers. Ce samedi fera place aux familles.



"Nos élèves de premières années (option sciences) ont organisé une douzaine d’ateliers de 20 minutes, dans la classe flexible et dans les labos. Les puéricultrices et aussi les cuisiniers ont aussi imaginé des activités. Toutes les sections de l’école ont apporté leur talent. C’est la pédagogie du projet qui prime chez nous. On a reçu 56 enfants le matin, 56 l’après-midi. Un bel exercice pour tout le monde", explique Ingrid Laffineur, directrice.

© D.R.

Au programme des ateliers, il y avait : le cycle de vie de la poule, les nids, les nichoirs et mangeoires. Il était également possible de découvrir les oiseaux sur les traces des dinosaures mais également d’en savoir plus sur leurs plumes, pattes, anatomie, couleurs, chants et bien d’autres choses. L’ASBL "Au bonheur de ViCa" de Morlanwelz était présente pour mettre en évidence l’importance des oiseaux en écologie.En parallèle, cinq puéricultrices ont animé des ateliers de bricolage plus ludiques, et un espace de psychomotricité, sur le terrain de sport extérieur. Les élèves de 7ème en option cuisine ont préparé les collations et le repas de midi. "explique l’enseignante coordinatrice du projet.Ce samedi 14 mai, les oiseaux seront encore mis à l’honneur à l’IPES Léon Hurez, de 10h à 15h, lors des portes ouvertes sur le thème "protégeons notre planète". A cette occasion, les élèves de la section transition sciences appliquées en collaboration avec l’ASBL "au bonheur de ViCa" animeront des ateliers, sur le thème des oiseaux: l’anatomie, les plumes, le chant ou encore les oeufs . Le rôle essentiel des oiseaux dans le domaine de l’écologie sera aussi abordé. L’entrée sera libre.