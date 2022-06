Le quartier du Bois du Luc au cœur de nombreux projets à La Louvière où les différents acteurs locaux, à savoir la Ville, le CPAS mais également l’AwAP et le musée de la Mine et du Développement Durable, ont déposé un dossier de redynamisation des espaces publics du quartier du Bois du Luc dans le cadre de l’appel à projets FEDER. S’ils sont retenus, ces projets répondront à des enjeux majeurs en termes de développement touristique, de mobilité, de gestion des ressources et de développement économique et social.

Le projet se décline selon trois secteurs différents. Le premier concerne l’axe nord-sud de la maison du Directeur jusqu'à la fin de la rue Nord. Le second concerne les rues Saint-Patrice et Saint-Emmanuel longeant l’écomusée. Le dernier secteur comprend quant à lui la rue de Quinconce jusqu’à la pharmacie.

Pour le premier secteur, la création d’un espace de rencontres est envisagée où la présence de voitures sera limitée à la circulation locale. Cette zone permettra ainsi de mieux développer les activités des maisons d’angle en proposant un aménagement propice en adéquation avec leurs fonctions. "Le constat actuel est que la présence de voitures est prédominante et déstructurante. Nous voulons donc aménager du mobilier urbain spécifique ainsi qu’une fontaine dans l’espace public afin d’y créer un vrai espace de convivialité", indique Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. "Les deux allées d’arbres formant la drève seront quant à elles maintenues. Des matériaux spécifiques et durables seront prévus afin d’accentuer et matérialiser la perspective "Maison du Directeur – Hospice"."

Pour le second secteur, la problématique actuelle survient principalement dans la localisation du quai du bus. Ce dernier devrait donc être relocalisé. Une piste cyclable et des aménagements laissant figurer les anciens rails servant au charbonnage devraient également être créés.

Finalement, le profil de la voirie de la rue de Quinconce devrait être revu pour faire place à une partie trottoir/piste cyclo-piétonne de 2,80m et d’une voirie filet d’eau en double sens. Au regard des budgets disponibles, ce dernier secteur sera très certainement financé par le Plan d’Investissement Communal (PIC).