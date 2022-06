La commune d'Estinnes renouvelle sa commission consultative communale d'aménagement du territoire.

Envie de donner votre avis sur la politique d'aménagement du territoire et la mobilité à Estinnes? Ca tombe bien: le collège communal a annoncé le renouvellement partiel de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)



Une commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité, c'est un organe qui permet à la population de participer à la gestion du cadre de vie d'une commune. Bien qu'elle ne soit que consultative, les autorités locales doivent obligatoirement la consulter pour certaines matières. Elle rend aussi des avis aux autorités communales sur l'évolution des idées et des principes dans ces matières et sur les enjeux et les objectifs du développement territorial local. Celle-ci est composée de 8 à 16 membres suivant la population de la commune Ceux-ci sont choisis par le Conseil communal sur base de candidatures envoyées dans les formes.