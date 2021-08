Après un mois de juillet sous la pluie, le soleil s’est enfin invité en Belgique pour le plus grand bonheur des festivaliers du Ronquières Festival. Un week-end (f)estival accompagné, une fois de plus, par la Dernière Heure. Partenaire du festival, votre quotidien s’est mobilisé ce samedi après-midi pour choyer le public et distribuer des centaines de paires de lunettes spéciales DH.

Et avec des températures avoisinant les 27 degrés, les festivaliers se sont jetés sur l’accessoire numéro un d’un bon festivalier. "Le soleil tape fort depuis ce midi et on voit difficilement la scène sans lunettes de soleil", confie Florian, suivi de ses amis. "C’est désagréable de plisser les yeux constamment. Les lunettes sont donc parfaitement tombées, et en plus c’est gratuit."

De quoi ravir les festivaliers, qui pourront profiter d’une nouvelle distribution de lunettes ce dimanche après-midi.