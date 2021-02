Après une saison blanche et sèche, nos festivals vont-ils pouvoir remettre le couvert cet été? La question reste toujours en suspens et en attendant, le secteur accuse le coup. Mais pas de la même manière des deux côtés de la frontière linguistique. Ainsi, la Fédération des Festivals de Musique Wallonie-Bruxelles (FFMWB) invite les autorités du sud du pays à suivre l'exemple flamand.

En effet, alors qu'un récent rapport de la SABAM constate un recul de 87% des revenus issus d'événements culturels en 2020, la Région flamande se retrousse les manches. "Les récentes mesures de soutien financier au secteur de l’événementiel en Flandre, et la promesse par le ministre Jan Jambon d’une décision quant à la tenue des festivals estivaux d’ici la mi-mars, annoncées cette semaine, marquent la volonté des instances gouvernementales néerlandophones de soutenir un écosystème à l’arrêt quasi total depuis près d’un an", note la FFMWB. "C’est ainsi une enveloppe de 60 millions d’euros qui a été débloquée pour permettre aux festivals flamands de lancer les préparatifs de leurs éditions 2021, dont 50 millions d’euros d’avance remboursables en cas de tenue de l’événement et 10 millions d’euros spécialement dédiés aux dépenses structurelles à caractère sanitaire."

Et la Flandre n'est manifestement pas un cas isolé. "Ailleurs en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Norvège ou en France, les gouvernements mettent en place ou envisagent des fonds de garantie permettant au secteur des festivals de lancer sereinement le travail de préparation de l’été 2021. Concrètement, les sommes injectées dans les préparatifs nécessaires à la bonne tenue de ces événements seraient ainsi couvertes par l’État en cas d’annulation pour raisons sanitaires."

Et chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles? "À l’heure actuelle, aucune des instances gouvernementales en Wallonie ou à Bruxelles ne s’est positionnée sur ce sujet vital", déplore la FFMWB qui revendique trois actions concrètes. Tout d'abord, la mise sur pied d’un fonds de garantie destiné au secteur événementiel. Évidemment, le Sud n'est pas le Nord, mais la FFMWB demande quelque chose de proportionnel à ce qui se fait en Flandre. "Ce fonds peut nous permettre de commencer à préparer nos événements, ce qui engage des frais", explique Jean-François Guillin du Ronquières Festival. "Il nous permettra aussi de pouvoir verser des acomptes à tous nos prestataires et fournisseurs qui manquent cruellement de trésorerie. C'est donc toute une filière, en extrême difficulté depuis un an, qui pourra en profiter. De plus, si les festivals peuvent se tenir normalement cet été, cela ne coutera finalement rien aux pouvoirs publics. Mais nous avons besoin d'avancer."

La FFMWB demande aussi de renforcer l'enveloppe allouée au secteur des musiques actuelles et l'aboutissement rapide des discussions sur la possible organisation de festivals cet été, sur base de protocoles concertés avec le secteur culturel. "Jusqu'à maintenant, les aides ont été dérisoires. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on parle d'un budget de 1,5 million d'euros pour pouvoir organiser quelque chose cet été si les grands festivals doivent être annulés. Pour vous faire une idée, le Ronquières Festival, c'est un budget de 3 millions d'euros. Et pour Dour Festival, on doit être à 15 millions d'euros. Évidemment, les festivals francophones pèsent moins qu'en Flandre, mais nous demandons des aides proportionnelles. C'est loin d'être le cas pour le moment. Le risque, avec un système d'aides moins performant en Wallonie et à Bruxelles, c'est de voir les acteurs locaux disparaitre et de se retrouver avec des festivals organisés uniquement par des Flamands ou des Français dans les prochaines années."