"Des festivités autrement", l'expression est devenue familière depuis la crise sanitaire. Les communes enchaînent l’annulation de leurs carnavals, marchés ou encore foires. Des décisions qui font de nombreux déçus, c’est pourquoi certaines trouvent des évènements alternatifs, dits autrement. C’est le cas ce week-end à Seneffe.

De ce vendredi 25 juin au lundi 28 juin, les autorités communales ont finalement autorisé une fête foraine pour les petits et les plus grands. Seneffe aurait été bien silencieuse, en ce week-end de carnaval si important pour les habitants. Alors même s’il n’y aura pas de déguisements, les Seneffois fêteront leur retrouvaille.

Et en raison des festivités prévues, la circulation sera légèrement impactée dans deux rues de l’entité. Avec l’installation des forains à l’avenue Roi Baudoin, celle-ci sera interdite à la circulation et au stationnement entre le rond-point et la rue Lintermans. Il était donc nécessaire de prévoir l’accès via une autre route. C’est pourquoi il a finalement été décidé de suspendre sa fermeture à partir de ce jeudi 24 juin après-midi, jusqu’au 30 juin.

Le dimanche 27 juin, le Comité des fêtes organisera, lui, un grand barbecue auquel la population pourra participer sur réservation. Une restauration est prévue sur place, avec la préparation de pains-saucisses sous commandes auprès de Valérie Luyten, au 0491/87.27.05. La consommation de boissons, ou de nourriture, sera uniquement possible assis aux endroits prévus à cet effet.

Et même si la vie reprend peu à peu son cours, après une année compliquée, le port du masque y sera obligatoire, si vous avez plus de 12 ans. Des tables de huit personnes seront dressées, selon les dernières règles du Codeco. La commune demande également à ses habitants de respecter les distances de sécurité et d’éviter tout rassemblement.