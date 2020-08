Les autorités binchoises auront attendu le plus longtemps possible. Malheureusement, le salut n'est pas venu du dernier conseil de sécurité qui s'est tenu jeudi et qui appelle à maintenir l'effort en relâchant à peine la bride pour les événements. La capacité maximale est désormais fixée à 200 personnes en intérieur, et 400 en extérieur.

Dans ces conditions évidemment, impossible d'organiser les Fêtes de Septembre à Binche. La Ville vient d'annoncer que l'événement était annulé. Le rendez-vous est devenu incontournable dans la Cité du Gille, avec de nombreuses animations et un grand concert. Les Fêtes de Septembre attirant toujours les foules, il était difficilement concevable de les organiser sans dépasser la jauge fixée par les autorités fédérales.

La course Binche-Chimay-Binche passe également à la trappe. On le sait, le coronavirus mène la vie dure aux compétitions sportives. Certaines s'adaptent, comme le Tour de Wallonie qui s'est déroulé à huis clos. Pour Binche-Chimay-Binche cependant, c'est bien une annulation de la course, prévue le 6 octobre, qui est annoncée.

D'autres événements vont également être devoir rayés de l'agenda: la Chasse aux Horcruxes Harry Potter prévue le 20 septembre, le marché des artisans et producteurs locaux prévu le 24 septembre ou encore la balade Halloween le 31 octobre.

Notons encore que la saison culturelle du théâtre est reportée au 1er janvier 2021. Enfin, la location des salles communales pour des festivités est suspendue.