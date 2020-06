Les quatre communes du Centre participent au concours Wallonie en Fleurs.

Les bacs et parterres de fleurs vont se multiplier dans les prochains jours du côté de Seneffe, Braine-le-Comte, Soignies et Le Roeulx. Ces quatre communes de la région du Centre font partie des 37 candidates au concours Wallonie en Fleurs 2020. Pour les trois premières villes citées, il ne s'agit pas d'une première. En revanche, Le Roeulx participe pour la première fois à ce concours pour tenter de décrocher une fleur.

Les participants au concours se verront en effet octroyer entre une et trois fleurs avec cinq panneaux à placer à l'entrée de son territoire. Soignies possède déjà deux fleurs tandis que Braine et Seneffe en ont décroché une l'année dernière. Les trois communes tenteront donc de faire encore mieux cette année tandis que les Rhodiens viseront leur première fleur. Tout dépendra des résultats obtenus auprès d'un jury d'experts.

Les visites du jury, constitué de professionnels issus du secteur horticole, du secteur touristique et de membres de l’équipe du concours Wallonie en Fleurs, se tiendront entre le 15 juillet et le 31 août. Il attribuera une note sur la gestion et l'harmonie des aménagements (origine des plantes, diversité, qualité de l'entretien, ...) ; sur l'esthétique (harmonie des couleurs, originalité, ...) ; l'animation et la promotion de la démarche ; la stratégie de gestion communale ; les actions vers la population et les touristes ainsi que sur la bonne organisation de la visite du jury.

Les communes doivent soit valoriser l’embellissement actuel, soit réaliser un embellissement de l'espace public, des façades ou du quartier, et ce de manière durable, réfléchie, paysagère et attrayante. Le concours Wallonie en Fleurs a pour vocation de permettre à des communes, villages, quartiers de s'engager sur des enjeux tels que l'amélioration du cadre de vie, le développement de l'économie locale, l'attractivité touristique, le respect de l'environnement ou la préservation du lien social. Il vise aussi à simplement mettre en avant leur savoir-faire dans ces domaines.