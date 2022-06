Le musée de Mariemont aura un petit air d’Italie dès le 25 juin prochain. Au terme d’un chantier colossal, les fresques de Boscoreale seront en effet à nouveau exposées dans les salles du Musée royal de Mariemont. Datés du milieu du 1er siècle av. J.-C., ces chefs-d’œuvre de la peinture romaine antique proviennent d’une luxueuse villa de campagne découverte à Boscoreale, non loin du Vésuve et de Pompéi. Les fouilles de cette villa romaine ont livré des peintures murales exceptionnelles aujourd’hui dispersées dans les plus grands musées du monde, comme le Louvre à Paris ou le Metropolitan Museum à New York.