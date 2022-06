Les cosplays et jeux vidéo seront à l’honneur à La Louvière où le LouvExpo va accueillir sa première édition de Geek Nation. Activités inédites, challenges, défis et concours de cosplay seront notamment au rendez-vous. Il sera évidemment possible de s’affronter sur les consoles de jeu, ancienne et nouvelle génération, présentes pour l’occasion. Le rendez-vous est fixé au 3 juillet prochain.

"Une animation festive attend les visiteurs avec notamment une tombola, des concerts, des karaokés et danses, du grimage ainsi que l’apprentissage de l’art du Jedi pour les jeunes padawans", indiquent les organisateurs. "Des jeux de société ou de compétition, des concours, des saveurs d’outre continents et du shopping seront également au rendez-vous. Tous les types de joueurs sont les bienvenus, des plus expérimentés aux débutants."

Les amateurs peuvent déjà se procurer des places. Elles sont disponibles en prévente physique ou auprès des pré-vendeurs particuliers au prix de cinq euros dans tous les magasins associés jusqu'au premier juillet. La liste des magasins partenaires est disponible sur la page Facebook de l'évènement. Il sera également possible de se procurer des tickets sur place le jour de l'évènement au prix de sept euros.