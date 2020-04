Ce mardi matin, six sacs de déchets avaient déjà été remplis par les ouvriers de la gestion centre-ville.

Le coup de gueule est sincère et compréhensible. Ce mardi, au lendemain d’un long weekend pascal, le personnel de la Gestion centre-ville de la Louvière a publié sur sa page Facebook une vidéo montrant une nouvelle fois la triste réalité : l’incivisme et le total irrespect d’une franche de la population pour l’environnement et le travail d’autrui.

On y voit en effet un nombre important de déchets qui jonchent un terrain situé non loin de l’administration communale et du musée Kéramis. "Nous avons déjà six sacs remplis de déchets et ce n’est pas tout", explique le cameraman amateur. " C’était pourtant un week-end de confinement. C’est scandaleux, il n’y a pas d’autres termes. C’est honteux. Nous avons l’impression d’être sur un terrain vague."

Tout du long, l’on aperçoit des papiers, des canettes, des bouteilles et mêmes des gants usagés et des sacs poubelles abandonnés en pleine nature. "Les gens sont vraiment des porcs." Il faut malheureusement constater qu’en cette période comme en dehors de la crise, certains citoyens auraient bien besoin de revoir les bases de l’éducation.