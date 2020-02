Le coup d’envoi du carnaval a été donné ce dimanche à Binche. Dès les premières heures du matin, les Gilles, dans leurs costumes de fantaisie, se sont mis en route pour chasser l’hiver.

L’hiver ? Quel hiver ? Sans neige et avec une température moyenne de 6,3 °C contre une normale de 3,6 °C, ce non-hiver 2019-2020 est parti pour marquer l’Histoire. Mais pas de quoi mettre les Gilles au chômage technique. Sous un soleil de plomb, un vent sibérien ou même des pluies tropicales, les Binchois assureront le spectacle.

Et ils étaient nombreux à venir y assister ce dimanche dans la Cité des Remparts. Pour certains, c’était même une première. "N ous étions déjà passés, mais c’est la première fois que nous faisons le carnaval à fond, en commençant dès le ramassage. C’est parce que notre fille a une copine de classe qui fait le Pierrot et nous les suivons", confie cette famille de Maurage. "Pour le moment, ça se passe bien. Nous ne sommes pas binchous, mais on dirait bien que le bon Dieu l’est."

Pour d’autres, le carnaval reste un rendez-vous immanquable. "Mon mari a fait le Gille pendant 24 ans. Depuis quelques années, sa santé ne lui permet plus. Mais nous venons toujours comme spectateurs", explique cette Waudrézienne. "Il y a de très beaux costumes cette année", ajoute son ex-Gille de mari. "Dommage que le soleil n’est pas là, mais nous n’avons pas de grosses pluies, c’est déjà ça."

C’est avec des prévisions météo inquiétantes et sous un ciel guère plus rassurant que la foule a pris part au folklore binchois dimanche. Beaucoup vent et des passages de bruine, mais rien de catastrophique finalement. Les éléments ne sont de toute façon pas de taille contre l’amour du carnaval. "Je viens chaque année, quelle que soit la météo", souligne cette habitante de Besonrieux. "Au pire, je ne prends pas les enfants. Mais cette année, ça va. Il y a deux moments que nous ne manquons jamais. Le dimanche matin, pour voir les costumes tant qu’ils ne sont pas trop abîmés. Et le feu d’artifice du lundi soir, car c’est plus calme et idéal avec les enfants."