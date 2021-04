À l’instar de Binche, certaines communes ne sont pas décidées à faire l’impasse sur la chasse aux œufs. Évènement incontournable des petits, et plaisir caché pour les adultes, la chasse attire chaque année des centaines de bambins . À Braine-le-Comte, ce sont les unités scoutes et guides qui lancent un défi aux Brainois.

Un jeu de piste autonome a été imaginé pour l’occasion. "Cette année, le lapin de Pâques a donné une mission de la plus haute importance à la cloche : transporter les œufs !", peut-on dire sur l’évènement. "Mais... où sont les oeufs ? Où est passée la cloche ? Sont-ils perdus ? Nous avons besoin de vous pour les retrouver, car Pâques n'est pas vraiment Pâques sans de délicieux oeufs en chocolat."

Alors si vos enfants ont envie d’aider le lapin de Pâques, il vous suffit d’un téléphone portable, et d’un peu de 4G. Une fois les gamins équipés, l’aventure peut commencer. À l’aide d’un premier indice, vous pourrez suivre les traces de la cloche. Des QR codes vous mèneront à des endroits différents sur l’entité. Chaque épreuve a d’ailleurs été imaginée pour les adultes également, avec deux niveaux. Une chasse aux œufs virtuelle, adaptée aux mesures sanitaires.

À la fin des deux semaines de vacances, une récompense attendra la meilleure équipe de chasseurs d'œufs. Le jeu est déjà disponible depuis dimanche dernier. Vous pouvez toutefois rejoindre l’aventure dans le courant de la semaine, avant son terme le samedi 17 avril, à 18h. Et le petit plus, c’est qu’aucun prix n’est fixé. Le paiement est entièrement libre , et est donc prévu pour tous les budgets. L’argent aidera à financer le camp des unités.

Vous pouvez retrouver toutes les conditions, et les liens, via l’évènement Facebook. Les petits Brainois devraient trouver de quoi s’occuper pendant ces vacances un peu spéciales.