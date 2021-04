La sauvegarde de la nature et de la biodiversité est au cœur de nombreux projets. La Wallonie et l’ASBL Adalia 2.0 ont d’ailleurs lancé le challenge sans pesticides dans le but de limiter l’utilisation de produits chimiques par les citoyens des différentes communes de la région. La Ville de Braine-le-Comte prendra d’ailleurs part à l’évènement en incitant ses citoyens à y participer tout en faisant le relai entre ceux-ci et l’évènement. L’opération a débuté le 20 mars dernier et devrait se terminer le 20 juin.

Les habitants de Braine-le-Comte sont donc invités à partager leurs astuces pour éviter l’utilisation de pesticides. "Les citoyens, qui entretiennent leurs espaces extérieurs sans utiliser de pesticides, sont invités à partager leurs alternatives pour arriver à ce résultat", explique la commune de Braine-le-Comte. "Ceux rencontrant des difficultés pour éviter l’utilisation de ces produits néfastes pour la nature peuvent le faire savoir durant toute la durée de l'opération. Des solutions et alternatives leur seront alors fournies."

Les citoyens sont également invités à indiquer le nombre de m2 qu’ils traitent sans pesticides. Le but étant que ce nombre de m2 soit le plus haut possible d’ici la fin de l’évènement. Chaque participant recevra une box cadeau comprenant notamment conseils et astuces pour jardiner naturellement.

Les habitants de la commune de Braine-le-Comte qui souhaitent participer à l’opération peuvent se rendre sur le site de leur commune pour compléter le formulaire d’inscription. Les diverses informations pratiques sont disponibles sur le site www.printempssanspesticides.be. La Cellule Environnement de la commune se tient également à leur disposition par mail à l’adresse environnement@7090.be et par téléphone au 067/874.877.