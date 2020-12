Le combat n'est pas fini, loin de là. Le coronavirus est toujours omniprésent en Belgique. Le nombre moyen d'infections quotidiennes repart même légèrement à la hausse, avec 2 231 nouveaux cas quotidiens sur la période du 4 au 10 décembre (+3% par rapport à la période de calcul précédente), selon les résultats provisoires présentés lundi par l'Institut de santé publique Sciensano. Et cela se traduit aussi dans les hôpitaux.

Exemple au CHR Haute Senne, à Soignies : on comptait encore 15 patients dans l'unité Covid ce week-end et 7 autres en soins intensifs (sur 11 lits disponibles). Ces chiffres n'ont évidemment rien à voir à côté des grandes cliniques du pays mais la situation n'est proportionnellement pas meilleure qu'ailleurs. "Nous ne sommes plus dans le haut de la vague mais nous ne pouvons plus vraiment affirmer que ça s'améliore depuis ces quinze derniers jours", observe Donatienne Poulaert, responsable de la communication.

"Le palier c'est aussi la réalité sur le terrain"

L'heure est donc à une forme de stabilité. "Il y a évidemment des sorties régulières mais nous avons toujours aussi des admissions. On peut même dire que les nouvelles entrées équilibrent les sorties. Globalement, la situation reste donc assez stable pour le moment car nous ne parvenons pas à passer sous la barre des 20 patients Covid. On entend parler du fameux palier mais c'est aussi la réalité sur le terrain."

Entrée en phase 2A depuis le début du mois de décembre, le CHR Haute Senne a fermé l'une de ses deux unités Covid. La quinzaine de patients hors soins intensifs séjournent dans le même couloir. "Mais la deuxième unité Covid reste prête à rouvrir en cas de nouvelle augmentation des admissions", assure l'hôpital.

En Belgique, 185 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en moyenne du 7 au 13 décembre. Mais plus de 2 800 personnes séjournent encore actuellement en établissement hospitalier, dont 617 en soins intensifs.