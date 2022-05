Les initiatives louviéroises seront mises à l’honneur dès ce vendredi et tout au long du week-end à l'occasion des Journées Mondiales du Louviérois. A cette occasion, de nombreuses activités culturelles et sportives seront organisées. Ce vendredi sera marqué par des visites des musées et lieux culturels adaptées aux couche-tard. Le samedi sera marqué par des concerts, de la danse, des parades ou encore des activités en vélo, trottinette ou skateboard. La culture sera à nouveau à l’honneur le dimanche par des activités théâtrales, concerts et bien d’autres choses.

"Reportée lors des deux dernières éditions, c’est avec un immense plaisir que nous nous retrouverons le 15 mai prochain à l’occasion de la Journée mondiale du louviérois afin de célébrer notre ville ainsi que le louviérois. Cette Journée mondiale du louviérois est avant tout une opération citoyenne, participative et festive initiée par Central. L’objectif de cette dernière est de mettre en valeur les forces vives locales, mais surtout, de travailler avec et pour les Louviérois et Louviéroises", indique Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. "C’est également une belle opportunité qui met en avant le terroir, l’histoire, la multiculturalité, mais aussi les relations citoyennes, sociales et conviviales dont les Louviérois sont si fiers et qui les caractérisent."

Le week-end du 15 mai, les Louviérois enverront à l’UNESCO une demande des plus officielles pour qu'elle proclame la Journée mondiale du louviérois, tous les 15 mai à venir. Pour que cette demande à l’UNESCO ait du poids, Central, la Ville de La Louvière et leurs partenaires ont composé un programme exceptionnel, articulé en trois journées et soirées. Une vitrine de ce fameux « louviérois ». Un programme culturel et festif qui, du hip-hop à la littérature wallonne, réunit toutes les tendances.