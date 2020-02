La finale de la coupe de Belgique aura lieu le 28 mars prochain.

Le moment avait quelque chose d’historique. Ce samedi, l’ENL Water-polo affrontait Mouscron et tentait de marquer l’histoire du club en décrochant la première finale de coupe de Belgique. La pression était donc au rendez-vous mais le pari a été tenu puisque les Loups se sont imposés 15-14 à l’issue d’un match particulièrement serré.

La victoire en poche, les regards sont désormais tournés vers la grande finale, qui aura lieu au Point d’Eau, à La Louvière donc, le 28 mars prochain. La ville entend sortir le grand jeu afin de témoigner son soutien aux sportifs lors de cette rencontre qui opposera deux des plus belles équipes du moment, à savoir La Louvière et Anvers, qui a de son côté battu Courtrai.

"Le water-polo est la seule discipline à La Louvière qui évolue en division 1. Nous sommes donc très fiers de ces résultats positifs", explique le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). Pour ce dernier, accueillir pareille compétition est important. "La demi-finale et la finale se disputent depuis quatre ans à La Louvière. Nous avons les infrastructures adaptées et nous prévoyons une dotation vers la Fédération de water-polo pour que cela soit possible."

Cette dotation s’élève à quelque 6 000 euros. "C’est quelque chose qui nous tient à cœur. Le water-polo est une discipline moins médiatisée, moins populaire que d’autres et le club éprouve parfois quelques difficultés à trouver des sponsors. C’est aussi pour cette raison que la régie communale autonomie a récemment pris la décision de lui confier la gestion de la cafétéria : ce sont des rentrées financières supplémentaires."

Bref, la finale du 28 mars prochain sera un grand jour dans la Cité des Loups. "Nous étudions la possibilité d’installer des tribunes le long de la piscine afin d’accueillir un maximum de personnes. Une réunion de coordination sécurité est prévue dans les prochains jours pour que tout cela puisse s’organiser dans les meilleures conditions possible. Nous souhaitons que cet événement sportif soit un moment de fête partagé par le plus grand nombre. Nous sommes convaincus que le public répondra présent pour encourager l’équipe."

Les Loups seront en tout cas invités à bloquer la date et à venir faire du bruit.