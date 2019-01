Ils étaient des centaines de personnes à s’être amassées ce jeudi matin sur la place Albert Ier de Fayt-lez-Manage. Tous voulaient faire leurs adieux à leur bourgmestre Pascal Hoyaux, décédé ce lundi des suites de la maladie. Vers 10h30, un vibrant hommage a d’abord été rendu au sein de l’administration communale. Dans une grande émotion, l’échevine Véronique Houdy a alors pris la parole pour s’exprimer à propos de son collègue et ami.

Le cercueil a ensuite pris la direction de l’église Saint-Gilles, juste à côté de l’administration communale. Il était porté par plusieurs de ses amis et collègues socialistes : le président du PS Elio Di Rupo, le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette, le bourgmestre de Binche Laurent Devin, le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert, le bourgmestre de Thuin Paul Furlan ou encore le bourgmestre de Morlanwelz Christian Moureau.

"Pascal était un camarade absolument formidable", commente Elio Di Rupo. "Il était d’une très grande fidélité. C’était aussi un grand travailleur. Dans ses fonctions, il s’est toujours montré d’une très grande efficacité. Mais au-delà de ça, Pascal était un homme généreux, qui respectait les autres et qui a donné énormément d’amour à sa population."





En plus de ses fidèles collègues de l’administration et du conseil communal manageois, tous les bourgmestres de la région du Centre étaient également présents pour lui souhaiter bon voyage. De même que quelques figures de la région Mons-Borinage comme Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons, Jacqueline Galant, la bourgmestre de Jurbise, Eric Thiébaut, le député-bourgmestre de Hensies ou Jean-Pierre Lépine, le bourgmestre de Quaregnon.

Le premier échevin Bruno Pozzoni (PS) n’était quant à lui pas présent. Il s’agissait d’une volonté de la famille de Pascal Hoyaux. "Nous avons reçu une demande des proches qui ne souhaitent pas, vu la proximité des élections, qu’une frange des élus soit présente", expliquait celui qui devrait logiquement devenir le nouveau bourgmestre de Manage. "Nous avons décidé d’accepter cette requête même si nous souhaitions participer à l’hommage lié à la personne et à son rang. Cette décision ne fut pas facile mais notre absence ne sera pas un manque de respect mais plutôt une marque de respect."

À l’intérieur de l’église , les discours d’hommage pour rappeler ô combien Pascal Hoyaux était courageux et dévoué se sont multipliés. Et puis, comme un symbole, les chansons du groupe Coldplay Viva la Vida et Paradise ont retenti dans la bâtisse au moment de l’offrande. En plus d’être fan de ce groupe, Pascal aimait croquer la vie à pleines dents malgré ses douleurs, comme le chante Chris Martin dans ses chansons.

Pour quitter les lieux à la fin de la cérémonie, une haie d’honneur avec de nombreux pompiers et policiers a accompagné Pascal une dernière fois, lui qui était président de la zone de secours Hainaut-Centre et très impliqué au sein du collège de police de la zone Mariemont. L’apprécié bourgmestre de Manage a ensuite rejoint sa dernière demeure, dans le cimetière de La Hestre, son village adoré.