Centre-ville, parkings, bords de route, plusieurs équipes prennent le relais pour quadriller un maximum du territoire. En groupe de quatre et après de dix, les mesures sanitaires sont évidemment respectées. Le premier week-end, pas moins de sept sacs de déchets en tout genre ont été remplis, et quatre sacs en quelques minutes seulement ce samedi. "", déclare Maxime Daye. "

Des gestes inciviques qui sont, malheureusement, de plus en plus nombreux. C'est la raison pour laquelle les mandataires se sont mobilisés depuis ce début de mois de mars. "Je crois que notre rôle, c'est aussi de montrer le bon exemple", précise le bourgmestre. "Nous apportons une pierre à l'édifice, le reste est à faire ensemble. On prend part à la protection de l'environnement, mais tout cela dans la joie. Il n'y a pas de meilleures manières de comprendre la réalité qu'en allant sur le terrain et on le fait avec ses amis, c'est plutôt sympa." En plus du geste civique, les élus politiques espèrent donc inciter les habitants à suivre l'action. C'est déjà le cas, puisque dès la première récolte, les citoyens de Braine ont été nombreux a montré leur soutien envers l'action.

© D.R.

Et la propreté, c'est justement le nouveau cheval de bataille de la Ville. Depuis quelques semaines maintenant, une campagne de sensibilisation à la propreté publique a été lancée à Braine-le-Comte. Avec pour slogan "Une ville propre, ça donne envie. #TOUSCONCERNÉS", les autorités communales espèrent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et au bien-être des habitants. Une nouvelle balayeuse XXL du Service Propreté publique sillonne d'ailleurs les rues de l’entité. Equipée de brosses rotatives, elle permet un nettoyage optimal des voiries, des trottoirs et des bords de trottoirs. "En tout, près de 720.000 euros ont été investis dans le domaine ces 2 dernières années", a écrit la Ville. "Sans compter les agents de terrain du Service Propreté publique, qui représentent pas moins de 14 équivalents temps plein."

D'autres initiatives devraient voir le jour dans les prochains mois, restez attentifs !