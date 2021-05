La SNCB assure qu’un aménagement permettra de les rendre accessibles à l’été.

Les navetteurs qui prennent régulièrement le train au départ de Braine-le-Comte l’ont certainement remarqué : la SNCB a procédé au remplacement de cinq escalators pour permettre d’accéder aux quais, et donc aux trains, plus facilement. Les travaux sont désormais terminés… mais les nouveaux escalators restent désespérément inaccessibles, entourés de barrières Heras.

La cause de cette indisponibilité ? Ces escalators sont en réalité… trop grands pour le quai et les emprunter nécessiterait, une fois arrivé en haut, de redescendre d’une ou deux marches. Ce qui irait à l’encontre de l’objectif initial et pourrait même rendre ces installations dangereuses.