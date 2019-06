La rue Saint-Hilaire a notamment été inondée.

Ils étaient annoncés, ils n’ont pas manqué le rendez-vous ! Ce mercredi en milieu d’après-midi, de violents orages ont touché la région du Centre. Si aucun dégâts matériels majeurs n’est jusqu’ici à déplorer, l’entité de Carnières et plus particulièrement la rue Saint-Hilaire a été touchée par des coulées de boue.

© DR



Sur les images filmées par un riverain, on constate aisément que les pluies ont été extrêmement fortes et surtout importantes. Ce n’est pas la première fois que cette rue est touchée de la sorte. Malheureusement, ce mercredi, elle pourrait bien ne pas être la seule. "La commune de Morlanwelz n'en a apparemment rien à faire de ces habitants!", peste le riverain qui a filmé ces images. "Notre rue est constamment inondée par les écoulements d’eaux et de boues provenant des champs. Samedi, nous avons déjà subi les inondations et les pompiers ont mis une matinée à nettoyer. Aujourd’hui, après 15 minutes d’orages, c’est de nouveau reparti. Quand est-ce que notre bourgmestre va enfin prendre des décisions pour intervenir auprès du fermier propriétaire du champ pour trouver des solutions durables, pour éviter ces désagréments répétitif, et non donner des sacs de sable en disant que si ça recommence, nous somme équipés !!!! Devons nous avoir peur à chaque fois qu’il pleut !!!!"

L’ensemble du pays est en effet placé sous alerte orange. Les bourrasques de vent et les pluies diluviennes pourraient frapper la région pendant plusieurs heures.

Prudence : mieux vaut éviter de prendre la route en cette fin d’après-midi. Des accalmies sont annoncées en début de soirée.