La commune mène une politique de redéploiement des espaces verts, pour un meilleur cadre de vie et plus de biodiversité.

Cet été, les habitants de la rue de Houdeng dans la commune du Rœulx profitent d’une rue plus verte, foisonnante de fleurs et de plantes vivaces. C’est le résultat d’un marathon de plantation mené par le service espaces verts de la commune, qui a planté 1200 vivaces et 300 dahlias au début du mois de juin.

Mais ce n’est pas la seule rue du Roeulx où les verveines de Buenos Aires et autres géraniums attirent le regard des passants tout en faisant le bonheur des insectes. "Il y a une volonté politique de redynamiser, de remodeler et de développer l’ensemble des espaces verts, explique Jérémie Ruquoy, agent technique de la commune et architecte paysagiste. On a beaucoup refleuri et réaménagé suite à notre participation à Wallonie en Fleur 2020, où nous avons eu l’occasion de gagner deux fleurs, ce qui était déjà une belle reconnaissance. Depuis, nous poursuivons sur cette dynamique."

© D.R.

Une dynamique qui ne consiste pas seulement à planter des fleurs. "Il y a une réflexion sur l’impact sur la biodiversité, par rapport à l’aménagement, le type de plante...Tout cela nous permet de gagner des points auprès de Wallonie en Fleurs. Mais au-delà de l’aspect concours, tout bon jardinier essaie de mener cette réflexion et c’est ce que l’on essaye de faire avec l’équipe, pour le bien-être du citoyen et pour la biodiversité."

Donner l’exemple

Le développement végétal n’a pas concerné que la ville du Rœulx : "on recrée également des connexions végétales dites écologiques entre les villages, en plantant des arbres, des haies...On a également développé des réseaux de promenades avec des matériaux respectueux de l’environnement en évitant le béton."

Avec ses plantations, la commune veut également montrer l’exemple et inciter les Rhodiens à faire de même chez eux. "Les échos que nous avons sont plus que positifs. De notre côté, nous allons continuer de renforcer le fleurissement de manière générale, entre autre par le projet de rénovation urbaine qui se met en place doucement et qui présentera une évolution par rapport aux précédents plan où l’on ne regardait pas trop au fleurissement." Le service espaces verts du Rœulx n’en a pas fini d’améliorer le cadre de vie de la population.